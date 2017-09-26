На Вануату 6 тисяч людей евакуювали через пробудження вулкану

Більше шести тисяч мешканців були евакуйовані зі схильних до небезпеки районів на острові Обидва тихоокеанської держави Вануату через зростаючий вулкан Манаро. Про це повідомляє АР.

«Вивергання вулкану змусив шість тисяч осіб покинути свої будинки на острові в тихоокеанській державі Вануату», - йдеться в повідомленні.

Вулкан Манаро на острові Обидва активний з 2005 року, але недавнє збільшення активності викликало побоювання з приводу великого виверження.

«З гирла вулкана викидається попіл, вогонь, камені і лава», - повідомив Шадрак Велегтабит, директор Національного управління з боротьби зі стихійними лихами Вануату.

За словами Велегтабіта, напевно невідомо, чи відбудеться велике виверження, тому евакуйованим залишається лише чекати прояснення ситуації.

На острові проживає близько 10 тисяч людей, жителі північних і південних регіонів перебувають в потенційно небезпечній зоні, тому вони були евакуйовані в східний і західний регіони острова.

Влада держави планують відправити на острів судно з гуманітарною допомогою для евакуйованих людей.

Як відомо, острівна держава Вануату вважається одним з найбільш схильних до стихійних лих - на островах розташовані півдюжини активних вулканів, територія також зазнає регулярних циклонів і землетрусів.