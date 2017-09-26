Нобелівський фонд збільшив винагороду лауреатам премії на 12,5 %

Голова Нобелівського фонду Карл-Генрих Гельдін заявив про збільшення в цьому році обсягу грошової винагороди, яку отримають лауреати премії.

Як повідомляє Reuters, обсяг премії збільшився на 12,5 % - з восьми до дев’яти мільйонів шведських крон ($1,12 млн).

Інформагентство нагадує, що Нобелівський фонд скоротив розмір премії в 2011 році з 10 млн до 8 млн крон в зв'язку з перевитратою коштів. Однак, у 2017 році ситуація з грошовим забезпеченням змінилася в кращу сторону, що дозволило збільшити розмір премії.