Обсяг грошової винагороди Нобелівської премії 2017 року збільшили

Обсяг грошової винагороди, яку отримають лауреати Нобелівської премії 2017 року, збільшився на 12,5 відсотків - із восьми до дев'яти мільйонів шведських крон (тобто на 124 тисячі доларів до 1,12 мільйона доларів у перерахунку). Про це в вівторок, 25 вересня, повідомляє інформагенція Reuters із посиланням на заяву голови Нобелівського фонду (Nobel Foundation) Карла-Генриха Гельдіна.

"Нобелівська премія виступає за науку, гуманізм і міжнародну співпрацю. У часи сумнівів щодо знань та фактів ці цінності важливіші, ніж будь-коли", - вказано в заяві. У Нобелівському фонді зазначили, що вже наступного тижня Нобелівський комітет розпочне оголошувати імена цьогорічних лауреатів премії.

Як відомо, що 2011 року Нобелівський фонд скоротив обсяг грошових винагород, які вручалися лауреатам, із 10 до восьми мільйонів крон. Теперішнє збільшення в фонді пояснили стабілізацією фінансової ситуації.

Одну з найбільш престижних міжнародних нагород щорічно присуджують за видатні наукові дослідження і революційні винаходи в фізиці, хімії та медицині, вагомий внесок у літературний спадок та розвиток суспільства. Уперше Нобелівську премію вручили в 1901 році.