Опалювальний сезон може стартувати раніше, - Зубко

За метеорологічними прогнозами 27 вересня в Україні очікується зниження температури. Тому не виключено, що опалювальний сезон стартує раніше, ніж планувалося.

Про це заявив віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, повідомляє Урядовий портал.

Він нагадав, що минулого року він почався 5 жовтня і закінчився 15 квітня.

Зубко зауважив, що стан технічної готовності країни до опалювального сезону становить 97,6%: "Йдеться про житловий сектор, підготовку паспортів до підключення тепла до будинків, дитсадків, шкіл, лікарень, а також – котелень, які подаватимуть тепло".

Урядовець також розповів про складність відносин між муніципалітетами, НАК "Нафтогаз" і компаніями, які виробляють тепло.

"Укладання договорів відбувається недостатньо активно. Із понад двох тисяч договорів наразі підписано біля 400. Цю роботу необхідно підсилювати. Вже вступив в дію закон про ринок газу, де визначаються взаємовідносини між суб’єктами, які отримують газ, і теплопостачальними компаніями, які виробляють тепло, продають, після чого - розраховуються за газ", - зазначив Зубко.

Він наголосив на важливості посилення конкурентності ринку. "Нафтогаз наразі має монопольне становище. Від нього залежать всі суб’єкти ринку. Важливо, щоб цей ринок розвивався у бік конкурентності. Для цього потрібно розрахуватися із боргами перед Нафтогазом за минулі періоди. Цього року прийнято закон, який зупиняє нарахування штрафів і пені і дозволяє на 5 років реструктуризувати борги. Цей процес також іде повільно, оскільки Нафтогаз неохоче відпускає зі своїх рук ці процеси. Окрім того, очікуємо прийняття постанови щодо виплати державою підприємствам субсидій живими коштами, що зменшить залежність від Нафтогазу. Але головне - очікуємо приходу на цей ринок компаній, які конкуруватимуть із Нафтогазом не тільки на ринку для населення, а й для бюджетних організацій та комерційних підприємств", - наголосив Зубко.