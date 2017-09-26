Оприлюднили рейтинг найдорожчих брендів світу

Компанії Apple та Google п'ятий раз поспіль зайняли перше і друге місце у рейтингу найдорожчих брендів світу. Про це йдеться в останньому рейтингу агентства Interbrand.

Сумарна вартість топ-10 брендів склала $789,66 млрд, з яких 51% припав на трьох лідерів рейтингу - Apple, Google і Microsoft.

Загалом у рейтинг ТОП-10 найдорожчих брендів, окрім вищеназваних потрапили Coca-Cola, Amazon, Samsung, Toyota, Facebook, Mercedes-Benz та IBM.

В 2017 році найшвидше зросли компанії Facebook (48%), Amazon (29%), Adobe (19%), Adidas (17%) і Starbucks (16%).

Вперше у цьому році в рейтинг увійшли бренди Netflix ($ 5,6 млрд), Salesforce.com ($ 5,2 млрд) і Ferrari ($ 4,9 млрд). Вони розташувалися на 78, 84 і 88 місцях відповідно.

Зазначається, що більше половини брендів з 100 кращих в рейтингу цього року працюють в чотирьох секторах - автомобільному, технологічному, фінансових послуг і споживчих товарів.

За даними Interbrand, в період з 2008 по 2017 рік загальна вартість брендів з топ-100 зросла на 54%.

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