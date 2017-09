Папа Римський закликав світ відмовитися від ядерної зброї

Папа Римський Франциск закликав до побудови світу без ядерної зброї шляхом застосування Договору про нерозповсюдження.

Про це він 26 вересня написав на своїй сторінці у Twitter.

"Давайте візьмемо на себе зобов'язання щодо світу без ядерної зброї, застосовуючи Договір про нерозповсюдження, щоб відмовитися від цього знаряддя смерті", – закликав понтифік.

Let us commit ourselves to a world without nuclear weapons by implementing the Non-Proliferation Treaty to abolish these weapons of death.