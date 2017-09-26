Папа Римський закликав світ відмовитися від ядерної зброї

26 вересня, 2017 - 22:03
Папа Римський Франциск закликав до побудови світу без ядерної зброї шляхом застосування Договору про нерозповсюдження.
Про це він 26 вересня написав на своїй сторінці у Twitter.
"Давайте візьмемо на себе зобов'язання щодо світу без ядерної зброї, застосовуючи Договір про нерозповсюдження, щоб відмовитися від цього знаряддя смерті", – закликав понтифік.
Let us commit ourselves to a world without nuclear weapons by implementing the Non-Proliferation Treaty to abolish these weapons of death.
— Pope Francis (@Pontifex) September 26, 2017
Джерело: День