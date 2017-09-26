Президент Каталонії хоче започаткувати перехідний період у разі перемоги в референдумі

Президент Каталонії Карлес Пучдемон заявив, що в разі перемоги на референдумі щодо незалежності він хоче започаткувати перехідний період для переговорів з Іспанією і ЄС. Про це повідомляє El Pais.

"Перше, що станеться, - це те, що я буду офіційно закликати до діалогу з іспанською державою і, звичайно, з ЄС", - сказав він.

Пучдемон пояснив, що Каталонія не має наміру негайно оголошувати незалежність.

"Якщо Каталонія проголосує за незалежність, ми використаємо ці результати як початок для діалогу щодо незалежної країни. Але перш за все, ми хочемо узгодити цей процес, особливо з Іспанією", - додав він.

Нагадаємо, шотландські політики виступили з підтримкою референдуму про незалежність Каталонії і навіть мають намір поїхати до іспанської автономії для надання допомоги місцевим політикам.

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