Прокуратура відкрила 199 проваджень за статтею "державна зрада" проти посадовців з Криму

Прокуратура Автономної республіки Крим відкрила 199 кримінальних проваджень за статтею "державна зрада" щодо посадових осіб, які залишилися в анексованому Криму.

Про це прокуратура повідомила у відповідь на запит DW.

У рамках цих проваджень 439 особам вже повідомлено про підозру. З них 74 - колишні депутати Верховної Ради АР Крим та 56 - Севастопольської міської ради.

У державній зраді також підозрюють 299 працівників правоохоронних органів та десятьох інших громадян.

"До судів скеровано 58 обвинувальних актів. Зараз тривають судові розгляди по обвинуваченню у вчиненні державної зради двох осіб", - сказала речниця прокуратури Автономної Республіки Крим Тетяна Тихончик.