Прокуратура вручила підозру продавчині копченої риби, якою отруїлися 63 людини

У Львові продавчині копченої риби, після вживання якої отруїлися 63 людини, оголосили про підозру у збуті неякісної продукції. Про це повідомляється на сайті прокуратури Львівської області.

"За процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №3, органом попереднього розслідування оголошено про підозру львів'янці, яка приготувала і продавала на одному з місцевих ринків рибу гарячого копчення", - йдеться у повідомленні.

Жінка, знаючи, що порушення норм може призвести до тяжких наслідків, все ж розморожувала скумбрію і за допомогою спеціального обладнання у приміщенні власного гаража здійснювала гаряче копчення риби.

Виготовлений з порушеннями санітарно-епідеміологічних правил товар без документів про якість, продавець збувала на львівському ринку.

Під час слідчих дій, товар вилучено, а зразки направлено на експертизу для проведення лабораторних досліджень.

Досудове розслідування триває. Підозрюваній загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, кількість жертв масового отруєння копченою рибою у Львові зросла до 63 людей.