Росія може змінити тактику щодо України, - Волкер

Росія, можливо, спробує змінити свою тактику стосовно України.

Таку думку висловив представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер під час інтерв'ю виданню "Голос Америки", передає УНН.

"Зрештою, все зводиться до рішення Росії – чи хочуть вони розв'язати кризу в Україні, вивести свої сили й поновити територіальну цілісність України, чи вони не хочуть цього робити. Якщо вони хочуть вперто стояти на своєму і створити ще одну Абхазію – вони це зможуть зробити, однак для Росії це буде дуже витратна пропозиція", - заявив Волкер.

За його словами, провівши вторгнення та окупацію частини України, Росія втратила прихильність українського населення.

Волкер додав, що "зараз Україна є більш об'єднаною, більш національною, більш антиросійською, більш прозахідною, аніж будь-коли".

"Вони, мабуть, сподівались, що будуть зняті санкції, однак цього не станеться. Насправді, санкції лише посилились. Можливо, вони думали, що зможуть сховатись за так званими "сепаратистами", і говорити, що Росія тут ні до чого – у це теж ніхто не вірить. Можливо, вони думали, що зможуть повернути російсько-американські відносини до нормального, на їх думку, стану – цього теж не трапилось. Отже, їх витрати зростають, навіть просто фінансові витрати, пов'язані з утриманням Донбасу, і вони з цього нічого не отримують – тому це щонайменше відкриває шлях до того, що Росія, можливо, спробує змінити тактику", - сказав Волкер під час інтерв'ю.

Нагадаємо, що Канада серйозно ставиться до будь-яких загроз для суверенітету з боку РФ.