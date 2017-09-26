Штепу знову взяли під варту через те, що у неї зламався електронний браслет

Екс-мера Слов'янська Донецької області Нелю Штепу знову взяли під цілодобову варту через те, що у неї зламався електронний браслет. Про це сама Штепа розповіла ТСН.

За її словами, пристрій перестав працювати ввечері 24 вересня. У зв'язку з цим браслет відправили на ремонт до Харкова.

Штепа каже, що прикрасити браслет стразами, як планувала раніше, не встигла, хоча камені вже придбала. Обіцяє стати до роботи, тільки-но пристрій повернуть.

Відбутися це може вже у вівторок, 26 вересня, в суді.

Як повідомлялося, 20 вересня Штепу відпустили під домашній арешт, надягнувши на неї електронний браслет, оскільки їй не було надано належної медичної допомоги.

Штепа, яку звинувачують у пособництві терористам "ДНР", перебувала у Харківському слідчому ізоляторі протягом трьох років.

Як відомо, прокуратура розпочала провадження проти екс-мера Слов'янська за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчиненого представником влади, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України). Штепу звинувачують у сепаратизмі, сприянні проведенню псевдореферендуму 11 травня 2014 р. в Донецькій області та створенні сприятливих умов для діяльності бойовиків "ДНР".