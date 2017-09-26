США хочуть дипломатично вирішити проблему з КНДР, - Меттіс

Сполучені Штати хочуть вирішити загострення ядерної кризи з Північною Кореєю дипломатичним шляхом.

Про це заявив міністр оборони США Джеймс Меттіс, передає Daily Mail.

"Ми зберігаємо здатність стримувати найнебезпечніші загрози Північної Кореї, а також підтримувати наших дипломатів таким чином, щоб це тривало якнайдовше в дипломатичній сфері", - сказав він у Нью-Делі після переговорів з індійським колегою.

Меттіс зазначив, що Сполучені Штати продовжують тиснути на керівництво КНДР за допомогою дипломатичних каналів.

"Наша мета - вирішити це (кризу, - ред.) дипломатично, і я вірю, що президент Трамп дуже чітко висловився з цього питання. Ми продовжуємо підтримувати дипломатичні зусилля в Організації Об'єднаних Націй. Ви бачили одностайні резолюції Ради Безпеки ООН, які збільшили економічний та дипломатичний тиск на Північну Корею", - сказав глава оборонного відомства США.

Раніше Білому дому довелося пояснювати чергову емоційну заяву президента Дональда Трампа, який сказав, що "КНДР може перестати існувати".