США й ООН занепокоєні наслідками референдуму в Іракському Курдистані

ООН і США стурбовані можливою дестабілізацією ситуації у регіоні після референдуму про незалежність в курдської автономії в Іраку.

Про це пише DW.

США у вівторок, 26 вересня, заявили, що референдум про незалежність Іракського Курдистану, який відбувся в понеділок, 25 вересня, "посилить нестабільність".

"Сполучені Штати глибоко розчаровані, що уряд курдської автономії вирішив провести односторонній референдум про незалежність у тому числі на територіях, що знаходяться за межами автономії", - заявила офіційна представниця Держдепартаменту США Хізер Науерт.

У Вашингтоні також підкреслили, що "історичні зв'язки" між США і курдами залишаться незмінними, незважаючи на "неформальний" референдум. Стурбованість можливою дестабілізацією обстановки в Іраку висловив і генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш.

Явка на референдумі перевищила 72%, всього проголосувало близько 3,3 мільйона чоловік. Результати референдуму вважаються необов'язковими.

Проведенню плебісциту активно чинили опір Багдад, Анкара і Тегеран. Прем'єр-міністр Іраку Хейдар аль-Абаді заявив, що референдум порушує конституцію країни і спрямований проти "громадського спокою".