США не визнають анексію Криму у разі повернення Донбасу, - Волкер

Сполучені Штати не визнають анексію Криму навіть після того, як Російська Федерація поверне окуповані райони Луганської та Донецької областей.

Про це спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів з питань ситуації в Україні Курт Волкер заявив в інтерв'ю "Голос Америки".

"Мій підхід полягає в тому, що немає різниці між окупацією Криму та окупацією Донбасу. Це - російське вторгнення і російська окупація. Єдина різниця в тому, що росіяни визнають, що вони анексували Крим. Зрештою, це питання принципу, в реальності це те ж саме. Якщо ми зможемо досягти прогресу в одній сфері - на Донбасі - давайте це зробимо. Давайте досягнемо прогресу, давайте повернемо цю територію. У той же час, це не змінює нашу відмову визнавати анексію Криму і легітимізувати дії Росії", - заявив Волкер.

Він також зазначив, що Росія запропонувала свій варіант миротворчої місії на сході України, бо готова до переговорів після трьох років війни.