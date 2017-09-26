США закриють небо для військових польотів РФ, - ЗМІ

Американська адміністрація готує рішення про обмеження польотів для російської військової авіації в рамках Договору про відкрите небо, який діяв десятиліттями в рамках міжнародних заходів довіри та відкритості.

Про це повідомило у вівторок The Wall Street Journal із посиланням на джерело в адміністрації США.

"Американська влада готується оголосити про введення обмежень на російські військові польоти над американською територією, які здійснюються згідно з Договором про відкрите небо, що стало ще однією ознакою напруженості у відносинах між США і Росією", - йдеться в повідомленні.

Договір про відкрите небо був укладений в рамках досягнутих домовленостей про контроль над озброєннями, прозорість та зміцнення довіри на завершальних етапах "холодної війни". Документ дозволяє 34 країнам-учасницям проводити спостережувальні польоти над територією кожної з країн, а також здійснювати аерофотозйомку військового персоналу та обладнання.

Суперечки навколо договору загострилися в серпні, коли російський військовий літак пролетів над Вашингтоном, де розташовані основні державні інституції, а також над містом Белмінстер (штат Нью Джерсі) в той момент, коли там перебував президент СЩА Дональд Трамп.

Водночас, за словами чиновників у Пентагоні, причиною нових обмежень є інші порушення Росією Договору про відкрите небо, в тому числі рішення Кремля закрити небо над Калінінградською областю, де, за даними Пентагону, дислокуються сучасні системи озброєння.