Сусіди України маніпулюють у заявах про порушення прав нацменшин, - Климпуш-Цинцадзе

Аналіз Радою Європи мовної статті закону про освіту і надані Україною пояснення стосовно механізмів його імплементації має зняти маніпуляції навколо нього, які поширюють сусідні країни.

Про заявила віце-прем'єр міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе на зустрічі з регіональними та центральними ЗМІ у вівторок, 26 вересня, повідомляє Укрінформ.

"Я дуже рада, що Президент підписав закон про освіту. Я би хотіла бачити набагато менше емоцій з боку наших партнерів і колег з різних країн, насамперед прикордонних, і маніпуляцій з їхнім поданням інформації стосовно того, що нібито в нас порушуються права нацменшин", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Вона додала, що сусідні країни турбує виключно одна стаття цього закону - 7 стаття, яка стосується мови викладання. На переконання Климпуш-Цинцадзе, виконання цієї мовної статті насправді розширює можливості представників нацменшин, адже якщо вони закінчують школу в Україні без знання державної мови, що обмежує можливості пошуку роботи, яка пов'язана із взаємодією з державою.

"Це додаткові можливості для представників нацменшин реалізувати себе в Україні", - підкреслила віце-прем'єр міністр.

Вона нагадала, що закон про освіту надає можливість здобувати дошкільну і початкову освіту мовами нацменшин і не заперечує можливості і після закінчення початкової школи вивчати деякі предмети мовами нацменшин.

"Я переконана, що аналіз Радою Європи цієї мовної статті і надана нами інформація щодо того, як ми бачимо імплементацію цього закону в реальних механізмах, мали б зняти ті претензії, які, як на мене, абсолютно штучно і занадто емоційно створюються нашими партнерами в Угорщині та інших країнах",- резюмувала Климпуш-Цинцадце.

У ряді країн, які мають діаспору в Україні, висловили протест з приводу статті закону про навчання дітей нацменшин українською мовою. Так, Угорщина заявила, що блокуватиме ініціативи щодо України у ЄС.