Туреччина та Ірак розпочинають спільні військові тренування

Іракська армія разом із турецькими військовими розпочинають спільні військові навчання на кордоні між двома країнами.

Про це повідомляє Al Jazeera з посиланням на заяву турецьких військових.

Іракські солдати прибули до Туреччини пізно ввечері у понеділок для участі у військових тренуваннях у Хабурі, поблизу південно-східного кордону Туреччини з Іраком.

Спільні військові тренування відбуваються після того, як іракські курди провели референдум щодо незалежності в напів-автономному курдському регіоні північного Іраку в понеділок, попри протести турецького та іракського урядів.

Тренування, які проходять у вівторок, є завершальною стадією військових навчань Туреччини в південно-східному регіоні, які розпочалися 18 вересня, за тиждень до референдуму.