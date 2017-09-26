У Дубаї протестували безпілотне літальне таксі

У Дубаї відбувся тестовий політ безпілотного літального таксі.

Про це повідомляє "Reuters".

"Аеротаксі, розроблене німецькою компанією Volocopter, є невеликим двомісним вертолітом. Електричний 18-роторний літальний апарат забезпечений аварійними парашутами і резервними батареями в якості заходів безпеки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що максимальна тривалість польоту прототипу становить 30 хвилин; його максимальна швидкість — 100 кілометрів на годину.

Тестовий політ проводився без пасажирів; апарат перебував у повітрі близько п'яти хвилин, на висоті 200 метрів.