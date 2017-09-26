У Греції журналісти оголосили 24-годинний страйк

Грецька асоціація журналістів оголосила 24-годинний страйк на знак протесту проти закриття спеціального фонду охорони здоров'я працівників ЗМІ. Про це повідомляє The Associated Press.

У вівторок в Греції не транслюються новинні програми, сайти не оновлюють стрічки новин, а газети не випустили сьогоднішні номери.

Союз журналістів Афін вимагає допомоги від уряду та медіа-компаній, щоб зберегти проблемний фонд на плаву.

ЗМІ Греції сильно постраждали від фінансової кризи в країні, яка призвела до різкого падіння доходів від реклами та підписки. Страйк має завершитися о 6 годині в середу.

Нагадаємо, Нацрада назвала області-лідери з виконанням мовних квот на радіо.