У Грузії парламент прийняв зміни до Конституції

Парламент Грузії прийняв у третьому (останньому) читанні поправки до Конституції. На позачерговому засіданні за проголосували 117 депутатів, проти – троє, передає "Грузія Онлайн".

"Ми сьогодні прийняли історичне рішення, яке стане підставою для створення такої державної системи, яка забезпечить довгостроковий демократичний розвиток країни", – сказав голова парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе після голосування. Він подякував усім, хто взяв участь у голосуванні.

Дві з трьох опозиційних партій у парламенті Грузії відмовилися від участі в процесі. Це "Єдиний національний рух" і "Європейська Грузія — рух за свободу". Вони пішли із засідання парламенту. Депутати від "Альянсу патріотів Грузії" голосували проти поправок.

"Змінюючи Конституцію, ви робите все, щоб надовго залишитися у владі, тому ви узурпуєте владу, і ні про яку демократію не може йти мови", - заявив лідер партії "Єдиний національний рух", депутат Ніка Мелія, передає "Інтерфакс".

Звинувачення опозиції представники парламентської більшості визнали несуттєвими, "продиктованими вузько партійними, а не державними інтересами".

Парламент Грузії раніше прийняв пакет поправок у двох читаннях. Поправки, які передбачають перехід країни до парламентської форми правління, розробляла спеціально створена Державна конституційна комісія.

Новий варіант конституції не підтримують президент Георгій Маргвелашвілі, опозиція і низка НУО, які в результаті переговорів визначили свою версію поправок і запропонували її владі, проте в правлячій команді пообіцяли внести поправки в новий варіант конституції згодом.

Як передає "Супутник. Грузія", основна частина поправок стосується двох глав Конституції - про парламент і президента. Зокрема, змінюється система виборів депутатів - змішана на пропорційну. Тобто, депутатів обиратимуть виключно за партійними списками.

Також змінився принцип розподілу місць у парламенті за підсумками виборів: буде задіяна система бонусів для роздачі нерозподілених місць, в якій пріоритет віддається партії, що отримала найбільше голосів.

Розширюється список осіб, яким парламент може оголосити імпічмент - до нього, крім президента, члена уряду і генерального аудитора, потрапили судді Верховного суду і генеральний прокурор.

У розділі про президента головною зміною стало скасування прямих виборів. Крім того, скасовується діюча при президенті Рада національної безпеки і розширюється список питань, які потребують узгодження з прем'єр-міністром країни.

При цьому президент залишається головнокомандувачем, має право на амністію засуджених і присудження громадянства Грузії.

Що стосується глави про уряд Грузії, то основною зміною стала можливість прем'єра ставити питання довіри своєму кабінету міністрів перед парламентом.

Також зміни до Конституції Грузії торкнулися внесення до головного закону країни поняття "генеральна прокуратура" як частини судової влади.

При цьому в перехідних статтях проекту Конституції зазначено, що парламентські вибори 2020 року пройдуть за чинною на сьогоднішній день системою, а президент Грузії в 2018 році буде обиратися прямим голосуванням на 6 років. При цьому прохідний бар'єр на парламентських виборах 2020 року становитиме 3%.

Також, згідно з поправками, в Грузії вводиться заборона на позбавлення грузинського громадянства.