У Лондоні евакуювали станцію метро через вибух

У Лондоні евакуювали станцію метро Tower Hill після того, як вибухнув та загорівся телефонний зарядний пристрій одного із пасажирів.

Про це повідомляє The Independent.

Лондонська пожежна бригада заявила, що йдеться про невеликий вибух пристрою на станції Tower Hill.

Сотні людей були евакуйовані зі станції, яка знаходиться недалеко від Лондонського Тауеру та Тауерського мосту.

Британська транспортна поліція заявила, що інцидент не розглядають як такий, що викликає підозру, оскільки загоряння "викликано перегрівом зарядного пристрою для мобільних телефонів".

"Чийсь зарядний пристрій щойно загорівся біля мене в метро на Tower Hill, - написав один зі свідків у Twitter. - Всі у безпеці!"

За даними свідків, власник пристрою, можливо, обпік пальці, але ніхто інший з пасажирів не постраждав.

Наразі повідомляється, що станцію Tower Hill вже відкрито для пасажирів.

.@BTP confirm #TowerHill small explosion on train is NOT suspicious. Believed to be caused by a mobile phone charger https://t.co/mtiGLVljko pic.twitter.com/oHVKbKe7IG

— London Fire Brigade (@LondonFire) September 26, 2017