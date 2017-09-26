У Львові триває фестиваль "Юрій Ланюк і друзі"

На міжнародний мистецький захід лауреат Шевченківської премії композитор-віолончеліст Юрій Ланюк з нагоди свого 60-річчя запросив колег з України, Польщі, Чехії, США, Швейцарії, Естонії та Великобританії. Гасло заходу – «Українська музика в контексті світової – і куди більше».

Фестиваль відбувається у філармонії та в Оперному театрі. Серед гостей – українсько-американський композитор, професор університету Невади, лауреат Шевченківської премії Вірко Балей – автор музики до фільмів Іллєнка і Параджанова та опери «Голод». Також піаніст та композитор Зигмунт Краузе, у доробку якого – популярні опери, що їх ставили на сценах Франції, Польщі та Німеччини. Завітав до Львова й учень Кшиштофа Пендерецького та Вітольда Лютославського, композитор, педагог та піаніст Кшиштоф Меєр – автор космічної опери на твір Станіслава Лема, 9 симфоній, 13 струнних квартетів та різноманіття концертів.

Один із музичних вечорів фесту відбувся у музичному салоні Львівської опери. Програма складалася із трьох частин. Публіці запропонували сонату Ю. Ланюка «Чекання» для віолончелі, фортепіано і мелодичних голосів, у ролі яких виступив хор «Глорія». Партію віолончелі виконав сам композитор, фортепіано – Мар’яна Гумецька. У другій частині лунав Диптих на вірші Пауля Селана для голосу, скрипки і фортепіано. За словами керівника промо-відділу Львівської опери Надії Труш, цей твір Юрія Ланюка натхнений лірикою відомого єврейського німецькомовного поета, який сьогодні став одним із символів культури світу. «Народжений в Україні (Чернівці), він пройшов випробування концтабором і, незважаючи на пізніший успіх і славу, проніс у своїй пам’яті через усе життя побачене жахіття», – говорить Н. Труш.

У третій частині музичного вечора «зустрілися» соленізанти, які приблизно в один час із Юрієм Ланюком відсвяткували свої 60-річчя – генеральний директор Львівської галереї мистецтв Тарас Возняк та генеральний директор Львівської опери Василь Вовкун, щоби представити спільну виставу «Людина, або Містерія майстра Пінзеля», і це був синтез музики, слова і танцю (хореограф – Сергій Наєнко).

Мета заходу – популяризувати творчість зачинателя львівської школи скульпторів, яскравого представника пізнього бароко і рококо Іоана Пінзеля (1707–1761) та наповнити серця натхненням, а сприяла цьому музика для віолончелі-соло Юрія Ланюка, яка резонувала з епохою Майстра Пінзеля, створюючи асоціації з його безсмертною творчістю.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів.

Фото Олени ХРАМОВОЇ.