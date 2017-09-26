У Львові відбудеться фестиваль "Золотий лев"

Цей міжнародний фест вже 28 років поспіль є головною театральною подією міста Лева. Відлік веде від 1989 року. Заснований керівником театру «Воскресіння» Ярославом Федоришиним, котрий увесь цей час є незмінним директором «Лева».

За майже три десятки років у Львові на фесті гостювали театральні колективи з України, Білорусі, Туркменістану, Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Румунії, Молдови, Сербії, Словаччини, Бельгії, Франції, Голландії, Болгарії, Угорщини, Росії, Німеччини, США, Великобританії, Киргизстану, Грузії та інших держав. Отже, «Лев» це вже не просто традиція – це історія культури Львова.

Цього року львів'яни та гості міста 30 вересня – 3 жовтня матимуть змогу подивитися вистави вуличних театрів з України, Польщі, Португалії та Чехії. Серед інших колективів, глядачі побачать київський «ДАХ» (спектаклі «ЦеШо» та «Але вітер»), театр з Польщі «Клініка лялєк» (вистава «Cyrk bez Przemocy»), краківський театр «Вагабунда»… Видовищні програми представлятимуть циркові колективи «Форматіс», «Планшет» та «Буффет», які з успіхом працюють в Угорщині… Львівський академічний театр «Воскресіння» покаже нову виставу «Поїзд зі Львова», прем’єра якої відбулася в м. Каліш (Польща), та спектакль «Чайка», який вже був представлений на багатьох міжнародних театральних фестивалях Європи. Окрема цікава програма чекає на дітей.

До слова: вистави відбуватимуться і просто неба (безкоштовні покази) – на площі перед Львівською оперою та на площі Ринок, і на закритих майданчиках (вхід – платний).

Загальне число глядачів, що їх очікують на виставах, – близько 100 000.

І, звісно ж, «Золотий лев» не обійдеться при відкритті (30 вересня) без колосального театрального карнавалу, в якому візьмуть участь чи не всі артисти, що приїдуть на фест.

Захід відбуватиметься за підтримки Міністерства культури України, управлінь культури ЛОДА та Львівської міської ради, Львівської обласної ради.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів. Фото автора.