У поліції розповіли про основну версію вбивства голови правління "Київобленерго"

Поліція Київської області наразі розглядає основною версією убивства голови правління ПрАТ "Київобленерго" Івана Поливяного пограбування з метою наживи.

Про це Укрінформу заявив речник поліції Київської області Микола Жукович.

"Основна версія - пограбування з метою наживи. А інші версії ми з'ясовуємо. Можливо, конфлікт через те, що він був винен комусь гроші, можливо, пов'язано із службовою діяльністю. Усі ці версії ми будемо відпрацьовувати", - сказав Жукович.

Водночас речник поінформував, що дружина загиблого не зверталася до поліції із проханням про надання їй охорони.

25 вересня у селі Білогородка Київської області невідомі напали на будинок голови правління ПрАТ "Київобленерго" Івана Поливяного і забили його до смерті.