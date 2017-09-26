У Стокгольмі оголосили лауреатів альтернативної Нобелівської премії

У Стокгольмі в вівторок, 26 вересня, оголосили лауреатів цьогорічної премії "За правильний спосіб життя" (Right Livelihood Award), яку також називають альтернативною Нобелівською премією. Нагороду присудили чотирьом лауреатам, троє з яких поділять між собою призовий фонд у три мільйони шведських крон (374 тисячі доларів). Четвертий лауреат отримає почесну премію без грошової винагороди.

Серед лауреатів - індійський захисник прав людини Колін Гонсалвес, який 30 років відстоює права людей, що потрапили в рабство, мешканців нетрів, бідних і жінок. Заснована ним правозахисна мережа HRLN серед іншого виступає за "право на харчування" і посприяла покращенню умов життя 400 мільйонів людей.

Інші лауреатки - ефіопська активістка у сфері захисту прав людей із особливими потребами Єтнеберш Нігуссі та азербайджанська журналістка Хадіджа Ісмаїлова, яка розслідує корупцію в найвищому ешелоні влади своєї країни і була у зв'язку з цим ув'язнена.

Почесний приз отримає американський захисник довкілля Роберт Байлотт. Він представляв інтереси близько 70 тисяч мешканців американського штату Західна Вірджинія в судовому процесі, що тривав 19 років. Ішлося про хімічне забруднення питної води в населеній місцевості.

Церемонія нагородження відбудеться 1 грудня. Альтернативну Нобелівську премію щорічно вручають із 1980 року борцям за права людини, захисникам довкілля та миру. Серед її лауреатів - колишній співробітник американських спецслужб Едвард Сноуден і дитяча письменниця Астрід Ліндгрен. Премію заснував шведсько-німецький меценат Якоба фон Ікскюль. Її фінансують із приватних пожертв.

Нагадаємо, обсяг грошової винагороди, яку отримають лауреати Нобелівської премії 2017 року, збільшився на 12,5 відсотків - із восьми до дев'яти мільйонів шведських крон (тобто на 124 тисячі доларів до 1,12 мільйона доларів у перерахунку).