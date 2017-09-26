У Сумах тепер можна побувати віртуально

Прогулятися вулицями та парками Сум, ознайомитися з архітектурою, музеями та історичними пам’ятками міста над Пслом, помилуватися його мальовничими околицями віднині доступно для кожного, хто користується мережею Інтернет. 3D-екскурсію обласним центром створено за ініціативи «Агенції промоції «Суми», у рамках всеукраїнського проекту «OpenUkraine».

Суми стали сьомим містом в Україні, яке віднині відвідуватимуть веб-туристи - після Києва, Львова, Луцька, Івано-Франківська, Одеси та Кам’янця-Подільського, де аналогічні проекти було реалізовано раніше.

Щоб створити екскурсію у форматі 3D, знадобилося майже півроку. Спочатку відзнімався матеріал, в тому числі і засобом аерозйомки, а потім створювалися презентації. Тепер, розповідає директор «Агенції промоції «Суми» Людмила Фесенко, до послуг віртуальних мандрівників 50 різних локацій, що допоможуть краще пізнати історію і культуру слобожанського міста. Які саме об’єкти фіксувати, радилися з місцевими краєзнавцями.

У віртуальному просторі на Суми можна подивитися з висоти пташиного польоту, а також «потрапити досередини» деяких споруд – наприклад, музеїв. Крім того, архітектурні та історичні пам’ятки супроводжуються коротким описом, так що 3D-екскурсія буде пізнавальною. А розпочати її можна за посиланням http://open-ua.com/ua/sumy_region/sumy.

Алла Акіменко, Суми.