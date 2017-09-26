У ЄС виключають обговорення перехідного періоду до врегулювання угоди про Brexit

Головний переговірник ЄС з питань Brexit Мішель Барньє виключає обговорення перехідного періоду, поки не будуть врегульовані умови угоди про вихід Британії із ЄС.

Про це Барньє заявив журналістам після брифінгу міністрів ЄС про стан переговорів з британцями, повідомляє Politico.

"Як на мене, обговорення потенційного перехідного періоду може бути лише в тому випадку, якщо ми досягнемо угоди про запланований вихід (Британії із блоку - Ред.)", - сказав він.

"Заява Барньє щодо перехідного періоду, яка відповідає давнім позиціям Європейської ради, з'явилася лише через три дні після того, як прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей протягнула оливкову гілку Брюсселю, домагаючись "періоду імплементації". А це затримає вихід Британії з блоку приблизно на два роки", - зазначає видання.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Велика Британія продовжуватиме платити до бюджету Європейського союзу до 2020 року, відповідно до взятих на себе раніше зобов’язань.

Вона також підтвердила, що Британія вийде з ЄС 29 березня 2019 року, і запропонувала, щоб перехідний період після цього тривав не більше двох років.

Повідомляється, що Барньє також висловив занепокоєння тим, що Британія все ще не врегулювала власні внутрішні дебати, і що серед британських чиновників може бути деяка плутанина або розбіжності щодо цілей прем'єр-міністра.