У жовтні й листопаді відбудеться тур Любки містами США і Канади

У жовтні й листопаді відбудеться тур письменника Андрія Любки містами Сполучених Штатів Америки і Канади.

Під час туру заплановано творчі вечори, публічні дискусії, зустрічі зі студентами провідних університетів та місцевою українською діаспорою. Під час літературних виступів Андрій Любка читатиме уривки з роману «Карбід» (Meridian Czernowitz, 2015), англійський переклад яких здійснили Райлі Костіґан та Ісаак Вілер.

Тур розпочнеться з Нью-Йорка, де 9 жовтня в Інституті Гаррімана Колумбійського університету відбудеться вечір під назвою «Smuggling Ukraine Westward», а вже 12 жовтня письменник виступить в Інституті Кеннана у Вашинґтоні. Виступи у Нью-Йорку та Вашинґтоні відбудуться в рамках програми Contemporary Ukrainian Literature Series, що вже 10 років поспіль привозить сучасних українських письменників у США.

Наступні презентації відбудуться в Філадельфії (14-15 жовтня), Пенсильванському університеті (17 жовтня), Канзасі (19-20 жовтня, Канзаський університет), Лос-Анджелесі (22 жовтня, Каліфорнійський університет), Іллінойському університеті в Урбано-Шампейн (24 жовтня) та Чикаґо (26 жовтня), після чого розпочнеться тур Канадою, що охопить Британську Колумбію (28 жовтня, Вікторія), Едмонтон (30 жовтня), Вінніпеґ (1 листопада), Монреаль і Торонто.

Точний час і місця виступів анонсуватимуться окремо на фейсбук-сторінці письменника.

Статті Андрія Любки для "Дня" читайте за посиланням.