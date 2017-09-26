Угорщина обіцяє блокувати будь-яке зближення України та ЄС

Угорщина буде блокувати і накладати вето на будь-яку ініціативу у Європейському Союзі, яка могла б сприяти процесу європейської інтеграції України.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіятро після того, як президент України підписав новий закон про освіту.

"Ми гарантуємо, що це буде боляче для майбутнього України", - заявив Сіятро.

Підпис Порошенком закону про освіту він назвав "ганьбою".

Порошенко заявляв про прагнення України бути ближче до Європи, але рішення про підписання закону є "далеким від Європи, адже був зроблений величезний крок у зворотному напрямку", зазначив Сіярто. Він закликав Україну "забути про європейську інтеграцію".

"Угорщина буде блокувати будь-які ініціативи, вигідні Україні, у міжнародних організаціях, у першу чергу у ЄС", - сказав Сіярто.

Учора, 25 вересня, Порошенко підписав закон про освіту, який передбачає навчання у середній і старішій школі виключно українською мовою.