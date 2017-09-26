Україна не узгоджуватиме з ОРДЛО мандат миротворчої місії на Донбасі, - Геращенко

Україна не узгоджуватиме з бойовиками з окупованих районів Донецької та Луганської областей мандат миротворчої місії на Донбасі.

Про це заявила перша віце-спікерка Верховної Ради України, представниця України у гуманітарній підгрупі контактної групи у Мінську Ірина Геращенко в ефірі телеканалу ZIK.

"Не може бути і мови про те, що Україна узгоджуватиме з ЛНР/ДНР, яких не існує в природі, мандат цієї місії", - заявила вона.

За її словами, миротворці отримують мандат, щоб вступити на певну територію лише в умовах сталого миру. В умовах гарячого конфлікту, жодна країна не візьме на себе відповідальність посилати своїх громадян миротворцями, заявила Геращенко.

"Очевидно, що миротворча місія - це не панацея, але це один із механізмів, які нам потрібно зараз шукати, щоб змусити Росію виконувати мінські угоди і вийти з території України", - додала Геращенко.

Нагадаємо, 20 вересня президент України Петро Порошенко закликав ООН підтримати ініціативу введення миротворчої місії Організації на Донбасі, підкресливши необхідність її обов'язкової присутності на всій території, що перебуває під російською окупацією.