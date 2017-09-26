Україна подасть резолюцію щодо миротворців разом з партнерами, - Клімкін

Проект української резолюції щодо миротворчої місії ООН на Донбасі буде внесено спільно з партнерами після узгодження позицій з країнами "Великої сімки", ЄС, Китаєм та іншими.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час виступу на програмі "Свобода слова" на ICTV, повідомляє Укрінформ.

"Це має бути справжня і ефективна миротворча місія. І збираємося ми це зробити разом з нашими друзями і партнерами. Оскільки це - єдиний шлях", - заявив він.

Клімкін повідомив, що спочатку Рада безпеки ООН має прийняти, так би мовити, технічну резолюцію.

"Вона дасть лише поштовх. Вона не буде містити мандату усієї місії. І після цієї резолюції, або паралельно з нею, оскільки це дипломатична і політична техніка, буде місія, яку Генеральний секретар ООН спрямує для того, щоб зрозуміти, які реально потрібні засоби та сили, в яких часових рамках, щодо організації процесу", - додав він.

За словами Клімкіна, після голосування по "технічній" резолюції потрібно "плюс-мінус півроку" для розміщення самої місії.

Глава МЗС зазначив, що Україна внесла свої пропозиції ще на початку 2015 року: "Я розмовляв з усіма міністрами закордонних справ, членами РБ ООН, коли Україна ще не була членом Ради Безпеки. І наші документи були зареєстровані, як офіційні".

Україні не потрібно поспішати вносити неузгоджений з партнерами проект резолюції, оскільки Росія почне знову застосовувати різні "трюки", вважає Клімкін.

"І це позиція не лише української сторони, а усіх наших друзів і партнерів. І в Нью-Йорку я провів багато зустрічей з усіма членами Ради Безпеки, з кожним міністром дуже детально обговорив. І усі підтримують нашу позицію", - зазначив Клімкін.

Міністр додав, що саме тому проект резолюції, поданий Росією, не отримав підтримки.

"Спочатку - спільна позиція з "Великою сімкою", з Європейським Союзом, з усіма країнами. Китай теж дуже важливий, я провів майже годину з китайським міністром, щоб пояснити усі нюанси. І лише потім ми підемо з нашою резолюцією. Але це буде спільна резолюція, а не лише наша. І в цьому і має бути сила нашої позиції", - підкреслив глава МЗС України.

Він додав, що потрібно узгодити позиції з усіма основним гравцями, щоб Росія не змогла послабити потім мандат місії: "У нас є проект резолюції. Він погоджений з усіма нашими друзями і партнерами. Ми його внесемо саме тоді, коли у нас буде спільна позиція не лише з нашими друзями, а й з усіма основними гравцями. І коли Росія не зможе на усі 100% розпочати гру, як завжди вона робить на створення умов для послаблення мандату місії".

Міністр уточнив, що резолюція може бути внесена "найближчим часом". Водночас, він вказав на те, що результат голосування по документи залежить лише від Росії: "Коли резолюція буде проголосована - залежить лише від Росії. Якщо Росія погодиться завтра, то ми її проголосуємо завтра ввечері".