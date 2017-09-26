Україна та МВФ обговорили реформу у ДФС

У вівторок, 26 вересня, міністр фінансів України Олександр Данилюк зустрівся з представником Міжнародного валютного фонду Йост Люнгманом в Україні та обговорили проект комплексної реформи Державної фіскальної служби.

Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів України.

Згідно інформації, особливу увагу було приділено подальшим крокам реформи ДФС, які будуть сприяти повноцінному зміни структури і принципів роботи.

"Сторони погодилися, що впроваджувати ініціативи по зміні роботи ДФС потрібно негайно. Попередні результати з введенням в роботу автоматичного реєстру відшкодування ПДВ є позитивним зрушенням у податковій сфері, але без зміни структури роботи фіскальних органів подальші кроки будуть недостатньо ефективними", - йдеться у повідомленні.

За підсумками зустрічі сторони домовилися про подальшу співпрацю з МВФ та іншими міжнародними партнерами над реформою ДФС.