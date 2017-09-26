Ми мусимо навчитися чути себе українцями – не галицькими, не буковинськими українцями, а українцями без офіційних кордонів.
Іван Франко, український письменник, поет

Україна виборола ще одне золото на "Іграх нескорених"

26 вересня, 2017 - 21:02
Фото з Facebook Петра Порошенка

Другу золоту медаль для збірної України на ІІІ Іграх нескорених (Invictus Games) в Торонто виборов 28-річний військовослужбовець Міністерства оборони Василь Пашкевич з Києва.

Про це повідомив Президент України Петро Порошенко.

У змаганнях з пауерліфтингу у середній ваговій категорії Пашкевич показав 1-й результат, піднявши 175 кг.

Друге місце відійшло представнику Австралії Тирону Гавсорну, який відстав від українця на 15 кг.

Третій результат (155 кг) показав американець Мет Грешен.

Джерело: День
Новини партнерів
Loading...