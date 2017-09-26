Україна вже отримала $1,32 млрд від розміщення єврооблігацій

Сьогодні, 26 вересня, в Україну надійшли 1,32 млрд доларів США від розміщення єврооблігацій.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

"26 вересня 2017 року на рахунки Казначейства України зараховані кошти в обсязі 1,32 млрд дол. США. Водночас було завершено операцію з викупу облігацій зовнішніх державних позик України з терміном погашення у 2019 та 2020 роках на загальну суму 1,68 млрд дол. США", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив Мінфін, така транзакція була проведена, щоб зменшити пікове навантаження на держбюджет з погашення державного боргу в 2019-2020 роках. Дані кошти будуть використані для фінансування загального фонду державного бюджету.

Нагадаємо, що ЄС допоможе Україні створити спільний прикордонний штаб.