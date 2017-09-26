Ужгород розшукує… юннатів

Днями, для того, аби розповісти про свою діяльність та знайти нових відвідувачів гуртків у Закарпатському обласному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді відбувся День відкритих дверей.

Прийти і подивитися, чим живе сьогодні колишня станція юних натуралістів, могли усі охочі. Сьогодні заклад з величезною історією пропонує долучатися до занять діткам від 5 років. Для найменших тут діють три гуртки: «Юні натуралісти дошкільного віку», «Юні друзі природи», «Основи екологічних знань». Для дітей від 10 років вибір дуже багатий: екологія, біологія, біоетика, квітникарство, рослинництво, зоологія, бджолярство, іхтіологія, ентомологія, орнітологія та багато інших гуртків.

Відкрита ще у жовтні 1946 року Закарпатська обласна станція юних натуралістів, яку у 1992 році реорганізовано в Закарпатський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, виростила не одне покоління любителів природи. Керує закладом заслужений працівник освіти України Олександр Васильович Геревич. На дітей у закладі чекають не тільки кращі знавці природи краю, але й чималий звіринець. Вихованці центру опікуються кролями, фазанами, павичами, голубами, гусаками, півнями, багатьма видами рибок, черепах, папужок, мишенятами, полозом, пітоном та геконом.

Заняття гуртків проводяться на базі навчально-методичних кабінетів центру та у практичних творчих лабораторіях, якими слугують: навчально-дослідна земельна ділянка, внутрішній куток живої природи, пташник вольєрного типу, дендрологічний парк, ягідник, виноградник, квітники, навчально-декоративна водойма, крільчатник, юннатівська пасіка, метеорологічний майданчик, «Зелені класи», дитяча екологічна, відеостудія "Дивосвіт", навчально-методичні бази філій, "Нарцис", "Едельвейс", "Арніка". Головне завдання і чи не найпалкіше бажання викладачів центру – виховати справжніх патріотів природи свого краю.

«Із юннатами та працівниками ЗОЕНЦ мала справу не раз завдяки колишній роботі та теперішньому притулку, і з впевненістю можу сказати: такі гуртки – не лише один з найкращих способів зайняти дитину цікавою справою, а й виховати дійсно Людиною», – зазначила «Дню» волонтер зоозахисної організації «Барбос» Вероніка Брудка.

Вікторія Жуйко, Ужгород, фото авторки