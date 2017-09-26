В Іспанії заблокували понад 140 сайтів про референдум у Каталонії

Цивільна гвардія Іспанії за наказом Верховного суду Каталонії заблокувала понад 140 сайтів, в яких міститься інформація про проведення референдуму про незалежність Каталонії. Про це 26 вересня повідомляє Efe.

Уточнюється, що серед інших ресурсів було заблоковано також сайт Національної асамблеї Каталонії.

Раніше повідомлялося, що 9 червня голова виконавчої влади іспанського автономного співтовариства Каталонія Карлес Пучдемонт призначив референдум про незалежність на 1 жовтня 2017 року. Каталонія має намір проголосити незалежність одразу після референдуму, якщо мешканці регіону виступлять на підтримку цього рішення. Зі свого боку уряд Іспанії подав апеляцію до конституційного суду щодо останніх рішень лідерів Каталонії про проведення в регіоні референдуму з питання про незалежність.

Зазначимо, що в середу, 20 вересня, поліція затримала понад 10 каталонських чиновників. Затримання чиновників і обшуки зумовили появу масових протестів у Каталонії, на вулиці вийшли десятки тисяч людей. Поліція також конфіскувала мільйони бюлетенів для проведення референдуму. Іспанія взяла під контроль фінанси Каталонії для блокування плебісциту.

Нагадаємо, президент Каталонії Карлес Пучдемон заявив, що в разі перемоги на референдумі щодо незалежності він хоче започаткувати перехідний період для переговорів з Іспанією і ЄС.

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