Внаслідок стрілянини на Західному березі Йордану загинули 3 ізраїльтян

Троє ізраїльтян загинули і ще один зазнав тяжких поранень унаслідок стрілянини на Західному березі річки Йордан. Нападник стріляв у бік правоохоронців біля входу до одного з ізраїльських поселень неподалік Єрусалима, повідомила в вівторок, 26 вересня, ізраїльська поліція, передає DW.

Нападника застрелили, повідомляють інформагенції AFP та dpa. Чи були жертви стрілянини поліцейськими, наразі невідомо.

Хвиля поодиноких нападів на ізраїльтян із застосуванням холодної та вогнепальної зброї триває в Ізраїлі та Палестинській автономії близько двох років, зазначає dpa. Протягом цього часу внаслідок нападів загинули понад 40 ізраїльтян та близько 300 палестинців.

Нагадаємо, раніше у вересні Ізраїль та США відкрили першу американську військову базу на ізраїльській території, де будуть розміщуватися солдати, які обслуговують систему протиракетної оборони.