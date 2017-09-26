ЄС допоможе Україні створити спільний прикордонний штаб

26 вересня, 2017 - 18:08
Держприкордонслужба працює над створенням міжвідомчого координаційного органу, який управлятиме кордонами України.
Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України".
Глава представництва Євросоюзу в Україні Хьюг Мінгареллі схвалив ініціативу створення міжвідомчого координаційного органу і заявив. Він заявив, що ЄС готовий надавати всебічну допомогу, як експертну, так і технічну.
"У тому числі, у відповідності до Концепції інтегрованого управління кордонами, головним напрямкам якої є інтеграція до єдиного європейського та світового безпекового простору", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що новим міжвідомчим координаційним органом керуватиме повноважна особа на рівні міністра або віце-прем’єр-міністра України.
Джерело: День