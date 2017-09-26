ЄС потрібен єдиний оборонний бюджет, - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європа повинна мати спільні сили швидкого реагування, єдиний оборонний бюджет та спільну доктрину для дій.

Про це Макрон заявив під час промови в університеті Сорбонна в Парижі, у якій він виклав свою широкомасштабну візію щодо Європи, повідомляє Le Figaro.

"На початку наступного десятиріччя Європа повинна мати спільні сили швидкого реагування, єдиний оборонний бюджет та спільну доктрину для дій", - цитує Макрона агентство Reuters.

Макрон також закликав до створення Європейської академії з розвідки, Європейського агентства боротьби з тероризмом, спільних сил цивільного захисту від стихійних лих та поліції для захисту кордонів ЄС.