ЄС потрібен єдиний оборонний бюджет, - Макрон

26 вересня, 2017 - 21:25
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європа повинна мати спільні сили швидкого реагування, єдиний оборонний бюджет та спільну доктрину для дій.
Про це Макрон заявив під час промови в університеті Сорбонна в Парижі, у якій він виклав свою широкомасштабну візію щодо Європи, повідомляє Le Figaro.
"На початку наступного десятиріччя Європа повинна мати спільні сили швидкого реагування, єдиний оборонний бюджет та спільну доктрину для дій", - цитує Макрона агентство Reuters.
Макрон також закликав до створення Європейської академії з розвідки, Європейського агентства боротьби з тероризмом, спільних сил цивільного захисту від стихійних лих та поліції для захисту кордонів ЄС.
Джерело: Європейська правда