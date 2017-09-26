За день бойовики тричі обстріляли українські позиції

Від початку доби 26 вересня до 18:00 у районі проведення антитерористичної операції на сході України незаконні збройні формування тричі обстрілювали українські позиції.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Так, на донецькому напрямку бойовики зранку відкривали вогонь із протитанкового гранатомету по українських укріпленнях поблизу шахти Бутівка. А близько 15:00 ворог майже годину бив із гранатомету і стрілецької зброї по наших захисниках на підступах до Авдіївки", – йдеться у повідомленні.

На приморському напрямку, згідно з заявою штабу, НЗФ застосовували озброєння БМП, декілька видів гранатометів та стрілецьку зброю поблизу Водяного.

"Під час двох обстрілів з боку окупантів бійці АТО відкривали вогонь на ураження. Від опівночі втрат серед наших військовослужбовців немає", – наголосили у штабі.