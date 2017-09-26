Жертвами масового отруєння у Львові стали 63 людини

Кількість жертв масового отруєння копченою рибою у Львові зросла до 63 людей.

Про це повідомляє прес-служба Департаменту цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації (ОДА).

"Станом на 06.00 год. 26 вересня всього потерпілих від спалаху інфекції 63 особи, в тому числі 7 дітей. На стаціонарному лікуванні перебуває 58 осіб, в тому числі 6 дітей (ЛОІКЛ – 56 (6 дітей), Пустомитівській ЦРЛ - 2). Ще 4 особи, в тому числі 1 дитина, відмовилась від госпіталізації і перебувають на амбулаторному лікуванні), 1 постраждалий виписаний. Стан всіх пацієнтів середньої важкості", - йдеться у повідомленні.

22 вересня до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні було госпіталізовано 6 дорослих із діагнозом "Гостра кишкова інфекція". Протягом 23 -25 вересня до лікувальних закладів продовжили звертатися громадяни. Усі вони вживали в їжу рибу гарячого копчення, яку придбали 21 вересня в одному із торгових кіосків на ринку у Львові.

Отруєння рибою у Львові стало найбільш масовим за останні 10 років.