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Архієпископ Даниїл розповів про процес надання Томосу Україні

26 вересня, 2018 - 18:54
Фото посольства України в Австралії

Екзарх Вселенського патріарха в Україні архієпископ Памфілійський Даниїл під час пасторського візиту в Австралії відвідав українське посольство.

Про це передає посольство України в Австралії.

«Надзвичано цікавою і важливою для розуміння процесів в українській та світовій православній церкві виявилася розповідь архієпископа Даниїла про процес надання Томосу Україні. Як сказав, Президент України Петро Порошенко, "церква в Україні є відділеною від держави, важливо, аби вона була відділеною і від держави-агресора". Дякуємо владиці за спокій і впевненість, яку він вселив своїм візитом», - йдеться у повідомленні.

Джерело: День

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