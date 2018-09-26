Архієпископ Даниїл розповів про процес надання Томосу Україні

Екзарх Вселенського патріарха в Україні архієпископ Памфілійський Даниїл під час пасторського візиту в Австралії відвідав українське посольство.

Про це передає посольство України в Австралії.

«Надзвичано цікавою і важливою для розуміння процесів в українській та світовій православній церкві виявилася розповідь архієпископа Даниїла про процес надання Томосу Україні. Як сказав, Президент України Петро Порошенко, "церква в Україні є відділеною від держави, важливо, аби вона була відділеною і від держави-агресора". Дякуємо владиці за спокій і впевненість, яку він вселив своїм візитом», - йдеться у повідомленні.