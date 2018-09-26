Близько 150 країн підтримали план підвищення ефективності миротворців ООН

Миротворчим силам ООН, що налічує 100 тисяч осіб, доводиться працювати в мінливій і складній обстановці. З огляду на це, 145 країн схвалили план дій, покликаний зробити ці операції більш потужними і гнучкими.

Про це повідомляє Голос Америки.

«Блакитним каскам доводиться стикатися з усе більш складними конфліктами, численними несприятливими факторами, що зайшли в глухий кут політичними процесами і транснаціональною організованою злочинністю», - заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш на засіданні високого рівня з питань миротворчих операцій, що відбувся на полях Генеральної Асамблеї.

«У той же час я розумію, що вони стикаються з ще більш фундаментальним викликом, а саме розривом між їх прагненнями і реальністю», - додав він.

З тих пір як в 1948 році перші миротворці ООН були спрямовані на Близький Схід, щоб спостерігати за дотриманням перемир'я між Ізраїлем і його арабськими сусідами, «блакитні каски» взяли участь в понад 70 місіях у всьому світі.

Але характер конфліктів з часом змінюється, і миротворцям доводиться враховувати ці виклики, працювати над зниженням втрат і підвищенням ефективності.

«Вони вдосконалюють заходи безпеки і командну структуру. Підвищено підзвітність і вживаються заходи щодо усунення недоліків », - заявив Гутерріш.

«Миротворчість як і раніше є найважливішим, незамінним інструментом нашої колективної безпеки, - сказав президент Франції Еммануель Макрон. - Миротворча діяльність в тому вигляді, як ми її задумували, практикували і підтримували, сьогодні добігає кінця свого циклу ».

За словами Макрона, прийшов час переосмислити цю модель, будучи реалістами в питанні про те, чого можна досягти з її допомогою і чого не можна.

Сучасний світ є свідком нових конфліктів, які тривають роками і практично не піддаються врегулюванню.

Миротворчі місії часто направляються в країни зі слабкими політичними угодами, що ускладнює роботу миротворців і продовжує необоходимо в їх присутності.

Крім того, самі миротворці стають мішенями в конфліктах - з початку цього року їх загинуло близько 64 людей.

«В ідеальному світі нам були б не потрібні миротворці, - заявив президент Руанди Поль Кагаме, чия країна є одним з основних постачальників військових і поліцейських контингентів. - Але поки ми їх потребуємо, давайте зробимо все, щоб вони прямували для підтримки чітких політичних процесів ».

ООН здійснює 14 місій на чотирьох континентах з річним бюджетом майже в 7 мільярдів доларів. Але її місії відчувають постійну нестачу необхідної техніки, наприклад, вертольотів, а якість підготовки військовослужбовців нерівномірне.