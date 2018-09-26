Через страйки бортпровідників Ryanair скасувала 190 рейсів у 6 країнах Європи

Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair 28 вересня скасує 190 рейсів із 2,4 тис. запланованих на цей день, тобто близько 8%.

Як повідомляється в Тwitter авіаперевізника, страйк позначиться на 30 тис. із 450 тис. пасажирів, які запланували переліт на цей день.

Ryanair Pre-Cancels Under 190 Of 2,400 (8%) Scheduled Flights On Fri 28th Sept: https://t.co/yErvVaCLgm — Ryanair (@Ryanair) 25 вересня 2018 р.

Причиною скасування рейсів є чергові страйки бортпровідників у Бельгії, Німеччині, Іспанії, Італії, Нідерландах і Португалії.

Ryanair назвала майбутній страйк "непотрібним". Авіакомпанія заявила, що угоди з бортперсоналом в Ірландії, Великобританії, Німеччини та Португалії фактично вже досягнуті і запросила співробітників з інших країн до продовження переговорів з приводу укладення відповідних контрактів, зазначає Deutsche Welle.

Страйк пілотів і бортпровідників найприбутковішої європейської авіакомпанії триває вже більше року. Співробітники Ryanair вимагають підвищення зарплати і поліпшення умов праці.

Минулого тижня пілотам Ryanair в Німеччині вдалося досягти угоди про те, що в майбутньому вони отримають статус штатних співробітників і їм не доведеться більше самостійно оплачувати витрати на підвищення кваліфікації, повідомляє німецька суспільно-правова медіакомпанія ARD.

Ryanair здійснює перельоти за більш ніж 1,8 тис. маршрутами у 215 аеропортах, розташованих у 37 країнах. У минулому фінроці компанія перевезла 130,3 млн осіб. Її парк налічує 400 літаків Boeing-737-800.