Через страйки бортпровідників Ryanair скасувала 190 рейсів у 6 країнах Європи

Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair 28 вересня скасує 190 рейсів із 2,4 тис. запланованих на цей день, тобто близько 8%.

Як повідомляється в Тwitter авіаперевізника, страйк позначиться на 30 тис. із 450 тис. пасажирів, які запланували переліт на цей день.

Ryanair Pre-Cancels Under 190 Of 2,400 (8%) Scheduled Flights On Fri 28th Sept: https://t.co/yErvVaCLgm

— Ryanair (@Ryanair) 25 вересня 2018 р.