День в ООС: Бойовики били з БМП і гранатометів

Упродовж середи, 26 вересня, у період з 7-ї до 18-ї години окупаційні війська 3 рази порушили режим припинення вогню, при цьому заборонене мінськими угодами озброєння не застосовували.

Про це повідомляє штаб ООС.

За його даними, противник відкривав прицільний вогонь з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях ОС в районі населених пунктів Гнутове, Водяне та Лебединське.

Зазначається, що в разі загрози своєму життю українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби не допущено", - наголошують у штабі.

Там запевнили також, що ситуація в районі проведення операції залишається під контролем ОС.