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День в ООС: Бойовики били з БМП і гранатометів

26 вересня, 2018 - 20:11
Фото Руслана КАНЮКИ, "День"

Упродовж середи, 26 вересня, у період з 7-ї до 18-ї години окупаційні війська 3 рази порушили режим припинення вогню, при цьому заборонене мінськими угодами озброєння не застосовували.

Про це повідомляє штаб ООС.

За його даними, противник відкривав прицільний вогонь з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях ОС в районі населених пунктів Гнутове, Водяне та Лебединське.

Зазначається, що в разі загрози своєму життю українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби не допущено", - наголошують у штабі.

Там запевнили також, що ситуація в районі проведення операції залишається під контролем ОС.

Джерело: День

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