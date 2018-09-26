Державний бюджет України в серпні вийшов в "плюс" на 25 млрд грн

26 вересня, 2018 - 22:07
Профіцит державного бюджету України в серпні 201 року склав 25,2 млрд грн.
Про це повідомили в Держказначействі України, передає Інтерфакс-Україна.
Відзначається, що серпневий показник пов'язаний зі скороченням фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів на 37,2 млрд грн, хоча Мінфін за рахунок розміщення піврічних єврооблігацій привернув 19,4 млрд грн зовнішнього фінансування.
У цілому за січень-серпень держбюджет був зведений з профіцитом 11,8 млрд грн.
У Держказначействі уточнили, що профіцит загального фонду держбюджету в серпні склав 23,6 млрд грн, а за січень-серпень - 7,4 млрд грн.
Джерело: Інтерфакс-Україна