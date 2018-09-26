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Державний бюджет України в серпні вийшов в "плюс" на 25 млрд грн

26 вересня, 2018 - 22:07
Фото Руслана КАНЮКИ, "День"

Профіцит державного бюджету України в серпні 201 року склав 25,2 млрд грн.

Про це повідомили в Держказначействі України, передає Інтерфакс-Україна.

Відзначається, що серпневий показник пов'язаний зі скороченням фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів на 37,2 млрд грн, хоча Мінфін за рахунок розміщення піврічних єврооблігацій привернув 19,4 млрд грн зовнішнього фінансування.

У цілому за січень-серпень держбюджет був зведений з профіцитом 11,8 млрд грн.

У Держказначействі уточнили, що профіцит загального фонду держбюджету в серпні склав 23,6 млрд грн, а за січень-серпень - 7,4 млрд грн.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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