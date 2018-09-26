Дніпровські школярі матимуть пільги на транспорт

У Дніпрі, з ініціативи міського голови Бориса Філатова, вартість проїзду у трамваях та тролейбусах для учнів загальноосвітніх шкіл становить лише 2 гривні.

Пропозицію мера про 50-відсоткову знижку для школярів у електротранспорті підтримали на вересневій сесії депутати міськради. Правом пільгового проїзду учні можуть користуватися з 1 вересня до 31 травня, за винятком канікул, вихідних, святкових днів тощо. Для цього потрібно мати учнівський квиток.

Отримати його можна за місцем навчання. Щоб заощаджувати й у вихідні, школярі можуть скористатися місячним учнівським проїзним квитком. Вартість квитка на один вид транспорту становить 110 грн, на два – 130 грн. Придбати проїзні можна на всіх диспетчерських станціях підприємства електротранспорту за наявності учнівського квитка. Адреси й телефони станцій розміщені на веб-сайтах в розділі «Пасажирам» та у розділі «Корисна інформація – Портал відкритих даних міста Дніпра».

Також адміністрація КП «Міськелектротранс» закликає пасажирів після закінчення поїздки не залишати квитки у салоні рухомого складу та не повертати їх кондуктору. Окрім того, згідно з рішенням міськради Дніпра, проект якого вніс Борис Філатов, школярі отримали 25-відсоткову знижку на проїзд у маршрутних таксі.

Вадим РИЖКОВ, "День", Дніпро