Франція відмовляється від торгівлі з країнами, які не підписали Паризьку угоду

Президент Франції Еммануель Макрон заявляє, що його країна відмовлятиметься від торговельних контрактів з країнами, що не підписали Паризьку кліматичну угоду.

Про це Макрон заявив у вівторок, 25 вересня, виступаючи перед Генасамблеєю ООН, передає Deutsche Welle

Серед ключових торговельних партнерів Франції Паризьку угоду не підписали лише США.

Метою Паризької кліматичної угоди 2015 року є обмеження негативних наслідків глобального потепління, для цього країни-підписанти угоди мають скоротити обсяги викидів парникових газів. При цьому американський президент Дональд Трамп вивів США з Паризької угоди, яку підписав його попередник Барак Обама.

Макрон висловився проти позиції Трампа і щодо теми Ірану. Французький президент закликав світову громадськість до "діалогу та багатосторонності" з Іраном. "Що принесе реальне рішення у ситуації з Іраном і що вже її стабілізувало? Правило сильнішого? Тиск лише з одного боку? Ні!, - цитує Макрона AFP. - Ми знаємо, що Іран був на ядерному воєнному шляху, однак що зупинило його? Віденьска угода 2015 року".

Трамп вивів США з ядерної угоди з Іраном та поновив санкції проти Ірану, які також можуть поширюватися на компанії з інших країн, що вестимуть з іранською стороною бізнес.

Раніше, виступаючи перед Генасамблеєю, Трамп звинуватив керівників Ірану в тому, що вони "сіють хаос, смерть і руйнацію".