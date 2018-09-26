Гандзюк записала відеозвернення до влади з лікарняного ліжка

Активістка і радниця мера Херсона Катерина Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою, опублікувала відеозвернення до української влади та звичайних українців.

Запис розміщений на youtube-каналі “Громадського”.

Гандзюк каже, що їй дуже важко записувати це звернення, але “набагато простіше, ніж нашій країні перетравлювати всю цю величезну кількість регіоналів, сепаратистів та “мусорів”.

“Так, я знаю, що виглядаю зараз погано. Але, принаймні, мене лікують. Мене лікують добре українські лікарі. І я точно знаю, що я виглядаю зараз набагато краще, ніж виглядають в Україні справедливість і правосуддя. Тому що їх сьогодні не лікує ніхто”, – зазначає вона.

Гандзюк дорікає правоохоронним органам за те, що вони досі не знайшли замовника нападу.

Також вона нагадує про 40 інших активістів, які постраждали від нападів за останній рік.

“За останній рік в Україні сталося 40 нападів на громадських активістів. Замовники жодного з яких не були названі”, – каже вона.

“Хто замовив всіх цих людей? Хто покриває замовників? Чому така кількість розслідувань саботується? Чому ми маємо терпіти, поки найактивніших з нас вбивають та калічать? Чому ми заохочуємо людей до громадської діяльності, але не можемо їх захистити?” – питає активістка.

За її словами, вона не вірить, що всі винні будуть знайдені, покарані й засуджені.