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Хуг йде з посади заступника глави місії ОБСЄ в Україні

26 вересня, 2018 - 10:18
Фото Reuters

Заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг йде зі своєї посади.

Про це повідомляє Укрінформ.

За словами Хуга, він іде по тій причині, що ОБСЄ не є кар'єрною організацією. Крім того, працювати в її структурах можна не більше десяти років.

"Я досяг цієї межі і тому покидаю свою посаду", - зазначив він.

Він також зазначив, що рішення про його наступника буде прийматися керівництвом ОБСЄ. Хуг підкреслив, що термін його повноважень закінчується 31 жовтня.

"Я переконаний, що СММ зіграла важливу роль у стримуванні конфлікту. Те, що без нас було б гірше, звичайно, складно довести. Виміряти можна лише насильство, а не його відсутність. Але як я вже сказав, вважаю, що місія зробила і продовжує робити неоціненну роботу", - додав Хуг.

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